Artvin Hopaspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman? Hangi gün? Saat kaçta?

Futbol heyecanının sürdüğü Misli.com 3.Lig 1.Grup'ta 19.hafta maçında lider Diyarbekirspor , Artvin'de sahne alacak. Artvin Hopaspor - Diyarbekirspor arasında oynanacak mücadele heyecana sahne olacak.

ARTVİN HOPASPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?

Artvin Hopaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak maç 17 Şubat Çarşamba saat 13.00'da Hopa İlçe stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Celal Bayraklı yönetecek. Bayraklı'nın yardımcılıklarını ise Çağlar Mehmet Uludağ ve Caner Kurt yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Ceyhun Panba yapacak.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde oynadığı 18 maçta 24 puan toplayan Artin Hopaspor ligde 9.sırada yer alırken 40 puanını bulunan Diyarbekirspor ligde ilk sırada yer alıyor.