Artvin'de bir garip olay! Eşini şikayet için gittiği karakolda ortalığı birbirine katıp polis memurunu yaraladı!

Artvin Borçka'da karakol amirliğinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre eşi ile münakaşa yaşadığını belirten şahıs müracaatta bulunmak istedi. O esnada polis memurları, şahsın belinde silah taşıdığını tespit etti. Kendisiyle yapılan görüşme esnasında bekletildiğini iddia eden şahıs tartışma başlatarak belinde bulunan silah ile görevli Polis Memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş ederek yaraladı.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Silah sesini duyan ve karakola gelen çevredeki vatandaşlar polis memurunu yaralayan zanlıyı linç etmek istedi. Şahsı vatandaşlardan yine polis ve jandarma ekipleri kurtardı. Valilikten yapılan açıklamada ise polis memurunu hayati tehlikesi bulunmadığı, şahsın herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı olmadığı ifade edildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Artvin Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahsın herhangi bir terör örgütü bağlantısı yoktur. Konu ile ilgili gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.