İzmit'te arkadaş vahşeti! Birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından silahla vurularak öldü!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir genç, birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
İzmit'te arkadaş vahşeti! Birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından silahla vurularak öldü!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz gece saat 02:00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre arkadaşlarıyla birlikte oturup alkol alan U.K., henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşları tarafından silahla vuruldu.

İzmit'te arkadaş vahşeti! Birlikte alkol aldıkları arkadaşları tarafından silahla vurularak öldü!

VURUP KAÇTILAR

Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan U.K'yi bırakıp hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaralı genci gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

İzmit'te arkadaş vahşeti! Birlikte alkol aldıkları arkadaşları tarafından silahla vurularak öldü!

KURTARILAMADI

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç, yapılan tün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayın şüphelisi olduğu öğrenilen M.K. ve T.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İlgili Haberler
Rize'de korkunç kaza! Talihsiz kadın elektrikli testere kurbanı oldu!
Rize'de korkunç kaza! Talihsiz kadın elektrikli testere kurbanı oldu!
Artvin'de bir garip olay! Eşini şikayet için gittiği karakolda ortalığı birbirine katıp polis memurunu yaraladı!
Artvin'de bir garip olay! Eşini şikayet için gittiği karakolda ortalığı birbirine katıp polis memurunu yaraladı!
Yolcuların canı hiçe sayıldı! Minibüs şoföründen tehlikeli hareketler!
Yolcuların canı hiçe sayıldı! Minibüs şoföründen tehlikeli hareketler!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rize'de korkunç kaza! Talihsiz kadın elektrikli testere kurbanı oldu!
Rize'de korkunç kaza! Talihsiz kadın elektrikli testere kurbanı oldu!
Artvin'de bir garip olay! Eşini şikayet için gittiği karakolda ortalığı birbirine katıp polis memurunu yaraladı!
Artvin'de bir garip olay! Eşini şikayet için gittiği karakolda ortalığı birbirine katıp polis memurunu yaraladı!
Yolcuların canı hiçe sayıldı! Minibüs şoföründen tehlikeli hareketler!
Yolcuların canı hiçe sayıldı! Minibüs şoföründen tehlikeli hareketler!
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla Datça'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla Datça'da korkutan deprem
Son Haberler
İzmit'te arkadaş vahşeti! Birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından silahla vurularak öldü!
İzmit'te arkadaş vahşeti! Birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından silahla vurularak öldü!
Süper Loto sonuçları 6 Kasım 2022 Pazar | 06.11.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 6 Kasım 2022 Pazar | 06.11.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Sifon çekmek, boğulan birini kurtarmak, kurabiye yemek... İşte dünyanın en ilginç yasakları!
Sifon çekmek, boğulan birini kurtarmak, kurabiye yemek... İşte dünyanın en ilginç yasakları!
Kendisine saldıran yılanı zehirleyip ısırarak öldüren adamın bir garip olayı!
Kendisine saldıran yılanı zehirleyip ısırarak öldüren adamın bir garip olayı!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı
CHP'li Rize Fındıklı Belediye Başkanı pes dedirtti! Kur'an Kursu'nda eğitim verilmesin diye akıl dışı şeyler yaptı!
CHP'li Rize Fındıklı Belediye Başkanı pes dedirtti! Kur'an Kursu'nda eğitim verilmesin diye akıl dışı şeyler yaptı!
Çok Okunanlar
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu
Bolu'da feci kaza! 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi...
Bolu'da feci kaza! 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi...
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Amasya'da dehşet veren kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var!
Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yediği elma yüzünden hayatını kaybetmişti! Bakanlık harekete geçti!
Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yediği elma yüzünden hayatını kaybetmişti! Bakanlık harekete geçti!
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu