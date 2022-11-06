İzmit'te arkadaş vahşeti! Birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından silahla vurularak öldü!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz gece saat 02:00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre arkadaşlarıyla birlikte oturup alkol alan U.K., henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşları tarafından silahla vuruldu.

VURUP KAÇTILAR

Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan U.K'yi bırakıp hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaralı genci gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

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KURTARILAMADI

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç, yapılan tün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayın şüphelisi olduğu öğrenilen M.K. ve T.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.