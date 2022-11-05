Rize'de korkunç kaza! Talihsiz kadın elektrikli testere kurbanı oldu!

Rize'nin Çayeli ilçesi Sefalı köyünde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, Sefalı köyünde yaşayan M.A. (46) isimli şahsın Çaylık alanda akrabası olan Elif Keskin (33) ile motorlu testereyle kışlık odun hazırlığı yapıyordu. Kesilecek odunu tutan Keskin'in ayağı takılarak M.A.'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu korkunç bir son yalandı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaşanan olay sonrası kadın kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine acil olarak sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda kadının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

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TESTERENİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Keskin'in cenazesi morga kaldırılırken, M.A. isimli şahıs ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası inceleme başlatıldı.