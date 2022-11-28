Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı

Yeşilliği ile bilinen Karadeniz bölgesi son yıllarda yayla turizm ile ün salmaya devam ediyor bölgedeki şelale ve gölleriyle ününe ün katmaya devam ediyor. Her bölgesinin ayrı gezilecek ve görülecek yerleri vardı. Bunlardan birtanesi olana Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl beyaza büründü.

KARA GÖLE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın ardından şimdi beyaza büründü. Kente etkili olan soğuk hava, Karagöl ve yüksek kesimlerde kar olarak etkili oldu. Mevsimin ilk kar yağışı Kasım ayının sonunda yağarken, beyaza bürünen Karagöl objektiflere yansıdı. Karagöl'ün İlkbahar, yaz, sonbahar gibi kış aylarında da oluşturduğu muhteşem görüntüler yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.