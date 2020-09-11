Artvin’de taşkın riskini azaltmak için yapılan çalışmalar devam ediyor.​​​​​​​

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Artvin'de 69 dere ıslahı projesini tamamlayarak, taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​

Çoruh Nehrine yaptığı barajlarla altın gerdanlıklar takan DSİ, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu teminden, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, gölet ve sulama işleri de yapmaya devam ediyor.

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DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Artvin Borçka İlçesi İçkale Deresi Havzasında Bulunan Köylerin İçkale Deresi 2.Kısım ile Çaylı Köyünün Çaylı Deresi İnşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Proje kapsamında Çaylı Deresinde 3.885 m taşkın koruma duvarı, 67 adet brit, 3 adet betonarme araç köprüsü, 1 adet betonarme yaya köprüsü, 6 adet demir profil yaya köprüsü, 1 adet menfez yapılmıştır. Güreşen Köyü Merkez Deresinde 135 m, Madenli Köyünde 500 m taşkın koruma duvarı yapılmıştır. İçkale Deresi sağ sahilde ise 290 m taşkın koruma duvarı ve 275 m taşkın koruma duvar yükseltilmesi ve 1 adet betonarme araç köprüsü tamamlanmış olup; duvar imalatları ve brit imalatları devam etmektedir" dedi.