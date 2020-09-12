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  3. Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrildi

Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrildi

Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edilirken kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar olay yerinde hayatını kaybetti.

Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrildi

Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü 15 kişi yaralandı.

Maden işçilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 08 YC 292 plakalı otobüs, Murgul Damar yolunun 3. kilometresinde devrildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Murgul ve Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kaynar'ın cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Murgul Kaymakamı Kemal Balaban da kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.

 



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