Artyom Filiposyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artyom Filiposyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artyom Filiposyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artyom Filiposyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artyom Filiposyan 6 Ocak 1988 tarihinde Muborak şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Артём Филипосян şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artyom Filiposyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. Artyom Filiposyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Artyom Filiposyan'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artyom Filiposyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artyom Filiposyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artyom Filiposyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artyom Filiposyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2011 yılında Bunyodkor

17 Şubat 2014 yılında Liaoning FC

29 Mayıs 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2015 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2016 yılında FK Buxoro

18 Aralık 2018 yılında PT Prachuap FC

15 Ocak 2020 yılında TR-KABO

4 Ocak 2021 yılında PT Prachuap FC

1 Haziran 2021 yılında Muangkan United

10 Şubat 2022 yılında Sogdiana

20 Temmuz 2022 yılında OKMK Olmaliq

14 Şubat 2023 yılında Surkhon

Artyom Filiposyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artyom Filiposyan şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artyom Filiposyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.