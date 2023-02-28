Artyom Filiposyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artyom Filiposyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artyom Filiposyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artyom Filiposyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Artyom Filiposyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artyom Filiposyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artyom Filiposyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artyom Filiposyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artyom Filiposyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artyom Filiposyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artyom Filiposyan 6 Ocak 1988 tarihinde Muborak şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Артём Филипосян şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artyom Filiposyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. Artyom Filiposyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Artyom Filiposyan'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artyom Filiposyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artyom Filiposyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Artyom Filiposyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artyom Filiposyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2011 yılında Bunyodkor

17 Şubat 2014 yılında Liaoning FC

29 Mayıs 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2015 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2016 yılında FK Buxoro

18 Aralık 2018 yılında PT Prachuap FC

15 Ocak 2020 yılında TR-KABO

4 Ocak 2021 yılında PT Prachuap FC

1 Haziran 2021 yılında Muangkan United

10 Şubat 2022 yılında Sogdiana

20 Temmuz 2022 yılında OKMK Olmaliq

14 Şubat 2023 yılında Surkhon

Artyom Filiposyan kimdir

Artyom Filiposyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artyom Filiposyan şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artyom Filiposyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artyom Filiposyan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Khumoyunshokh Sayyotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khumoyunshokh Sayyotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khumoyunshokh Sayyotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khumoyunshokh Sayyotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alejandro Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alejandro Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Doston Tukhtaboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doston Tukhtaboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Doston Tukhtaboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doston Tukhtaboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Cardenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Cardenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi