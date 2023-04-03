Ary Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ary Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ary Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ary Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ary Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ary Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ary Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ary Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ary Garcia 29 Eylül 2003 tarihinde Rondonópolis şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ary Eduardo Garcia Lima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ary Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK yapmaktadır. Ary Garcia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ary Garcia'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 12 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.

Ary Garciaboyu ve yaşı kaç

Ary Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ary Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2022 yılında Palmeiras U20

Ary Garcia kimdir

Ary Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ary Garcia şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ary Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ary Garcia nereli

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