Arya Gorshidian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arya Gorshidian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arya Gorshidian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arya Gorshidian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arya Gorshidian 15 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. İran,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arya Gorshidian Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FH yapmaktadır. Arya Gorshidian, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arya Gorshidian'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arya Gorshidian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arya.gorshidian/

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Arya Gorshidian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arya Gorshidian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AFC U18

1 Temmuz 2021 yılında Telstar U21

1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21

Arya Gorshidian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arya Gorshidian şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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