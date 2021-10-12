Aryanizm ne demek, TDK'ya göre Aryanizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aryanizm ne demek? Aryanizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Aryanizm kelimesi. Peki Aryanizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aryanizm nedir, Aryanizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARYANİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aryanizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aryanizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Aryanizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- IV. yüzyılda Arius adlı bir papazın kurduğu ve Hristiyan inanışının tersine olarak İsa'nın tanrılığını inkâr eden mezhep

