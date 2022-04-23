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Arz Odası ne demek, TDK'ya göre Arz Odası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Arz Odası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Arz Odası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arz Odası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Arz Odası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Arz Odası ne demek, TDK'ya göre Arz Odası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arz odası ne demek? Arz odası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arz odası kelimesi. Peki arz odası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arz odası nedir, arz odası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ARZ ODASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arz odası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre arz odası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüksek mevkide olan insanların halkla görüştüğü oda
- Padişahın elçileri veya yabancı ülkelerin temsilcilerini kabul ettiği oda

ARZ ODASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir arz odasında biz kullarına görünmek acaba yüce gönlüne uygun düşer mi?

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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