Arz Talep Dengesi ne demek, TDK'ya göre Arz Talep Dengesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arz talep dengesi ne demek? Arz talep dengesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arz talep dengesi kelimesi. Peki arz talep dengesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arz talep dengesi nedir, arz talep dengesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARZ TALEP DENGESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arz talep dengesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre arz talep dengesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üretimin talebe uygun miktarda planlanması

