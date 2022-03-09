Arz Talep ne demek, TDK'ya göre Arz Talep kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arz talep ne demek? Arz talep TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arz talep kelimesi. Peki arz talep ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arz talep nedir, arz talep kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARZ TALEP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arz talep kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre arz talep kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üreticinin piyasaya mal çıkarması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları, sunu ve istem



ARZ TALEP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- arz talep dengesi, arz talep kanunu

