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Arzu Aygün davasında karar: Müebbet hapis!

Samsun'da Arzu Aygün'ü öldürmekten tutuklu yargılanan Muharrem Coşkun'un son duruşması gerçekleşti. Mahkeme Muharrem Coşkun'a müebbet hapis cezası vererek tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Arzu Aygün davasında karar: Müebbet hapis!

Samsun'da 17 Aralık 2020 tarihinde evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık’ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den bir daha haber alınamamıştı. Olayla ilgili Arzu Aygün'ün akrabası olduğu iddia edilen 37 yaşındaki Muharrem Coşkun gözaltına alındı. Coşkun ifadesini verirken suçunu itiraf etti. Kadının cansız bedeninin olduğu yeri gösterdi.

Arzu Aygün davasında karar: Müebbet hapis!

CANSIZ BEDENİ ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU!

Arzu Aygün'ün cansız bedeni Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.

Gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’ndaki sorgusunun ardından 28 Ocak’ta çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SON DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık Muharrem Coşkun hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün  davanın son duruşmasına Arzu Aygün’ün babası Seyfullah Aygün, annesi Semine Aygün, kızı ile avukatı Özlem Sezgin Azal ile sanık Muharrem Coşkun ile avukatı Cihan Şahin katıldı.

Arzu Aygün davasında karar: Müebbet hapis!

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık Muharrem Coşkun'un , "Ben Arzu’yu para için öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" oldu..

Mahkeme Muharrem Coşkun’u "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

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