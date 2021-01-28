Arzu Aygün ile katilinin kavgasına tanık olanlar cinayet gününü anlattı

Samsun’un Atakum ilçesinden 17 Aralık’tan bu yana aranan Arzu Aygün’den 42 gün sonra acı haber geldi. Aygün'ün kaybıyla ilgili gözaltına alınan akraba Muharrem Coşkun suçunu itiraf ederek cesedi koyduğu yeri gösterdi.

2 çocuk annesinin cesedi Samsun’un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde naylona sarılı halde bulundu. Cesedin çürümesi nedeniyle koku oluşması gerekirken o civarda oturan mahalleli hiç koku hissetmediklerini söyledi.

Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir bir televizyon programında da aranıyordu.

''SİVİL POLİS ZANNEDİYORDUK''

Samsun’da kayıp olarak aranırken 42 gün sonra arazide tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Arzu Aygün ile katil zanlısı Muharrem Coşkunun olay günü kavgalarına tanık olan Sündüz Bayrak Kul o anları anlattı. Kul, ''Biz kızımla birlikte kavga ederlerken gördük, sonra arabanın içinde gördük. Sürekli buraya geliyorlardı, biz sivil polis zannediyorduk, meğerse katilmiş. Kavga ederken şüphelendik, kızım jandarmaya haber verdi. Adamın sesini duyduk, bağırıyordu. Artık kadın cinayetleri son bulsun, yeter. Her gün kadınlar ölüyor'' dedi.

MAHALLELİ KONUŞTU

Arzu Aygünün cansız bedeninin bulunduğu Terme ilçesi Kozluk Mahallesi’nde oturan vatandaşlardan Yusuf Arslan ise, ''İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Her gün bu sahilde spor yapıyorum. Böyle bir şeyin olacağını tahmin bile etmezdik. Yol kenarına atılmış, nasıl bulanamadı anlayamadım. 42 gün geçmiş, kokması lazım ama koku da yoktu. Şahsı tanıyorum, araba alım satımı yapıyordu. Yapı olarak biraz ters mizaçlı biriydi. Aralarında ne yaşandı bilemiyoruz, kıskançlık yüzünden öldürdüğünü düşünmüyorum'' diye konuştu.

''İNSANLIĞA SIĞMAZ''

Olaydan dolayı çok üzgün olduklarını anlatan Birol Küçük, ''İnsanlığa sığmayacak hareketler, gerçekten çok üzüldük, diyecek bir şey bulamıyoruz. Cesedin atıldığı nokta çok sık kullanılan bir yer değil, buradan geçerken herhangi bir koku hissetmedik. Zaten burası yazlık bir nokta, kış olduğu için çok kimse yok. Arzu Aygünün cesedi, ağacın dibine bırakılmış. Yoldan geçerken çalılardan ve dikenlerden araziyi görmek mümkün değil. Çok üzgünüz, şahsı tanıyorum, galericinin yanında çalışıyordu” dedi.

Bölgede 16 sene bekçilik yaptığını söyleyen Ahmet Kandemir ise, “Cinayet nedeniyle çok üzgünüz, bu yolu kullanırken herhangi bir koku falan da hissetmedim şeklinde konuştu.

''BİZ BURADA OLSAYDIK, CİNAYET OLMAZDI''

Arzu Aygünün cesedinin bulunduğu noktada 200 metre ilerde yazlık evi olan Burak Hamzaoğlu, ''Akşamları buralar çok tenha oluyor. Çok kötü bir olay, çok üzüldük ve şaşırdık. Sürekli burada kalmıyoruz, yaz aylarında geliyor. Biz burada olsaydık, kalabalık olsaydı bu cinayet olmazdı. Bence şahıs da bunu fırsat bildi'' dedi.

Mahallede oturan Bahri Kul, ''Bir akşam kızım bu çifti kavga ederken görmüş ve jandarmaya haber verdi. Ama bölgeye gelen giden olmadı. Evimin önünde bir süre kavga etmişler, birbirlerini çekiştirmişler '' şeklinde konuştu.

SON SÖZÜ ''PİŞMANIM'' OLDU

Samsun’da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün’ü (35) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sevgilisi Muharrem Coşkun, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun, adliye girişinde gazetecilerin soruları üzerine ‘Pişmanım' dedi.

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