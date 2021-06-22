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Arzu isminin anlamı nedir, Arzu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Arzu isminin anlamı; heves, meyl, emel demektir. İstek, Özlem, Beğenilen anlamlarında da kullanılmaktadır. VERİGİRİŞİ. Bu içeriğimizde Arzu isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Arzu isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Arzu isminin anlamı nedir, Arzu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Arzu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Arzu ismi ne demek, Arzu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Arzu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Arzu İsminin anlamı nedir? TDK Arzu anlamı:

TDK sözlüğünde Arzu isminin anlamı 'İstek, dilek, heves' şeklinde geçmektedir. 

Arzu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Arzu ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. 

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Arzu isminin kökeni:

Arzu ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır. Arzu ismini kullanan 121.501 kişi bulunmaktadır.

Arzu isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Arzu isminin rengi:

Mandalina

Arzu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Arzu isminin Harf Analizi Nedir ?

Arzu ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Arzu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Arzu ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

R : 21

Z : 29

U : 25

= 76 Arzu İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Arzu ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Arzu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Arzu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   R: 9   Z: 8   U: 3 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Arzu isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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