ASAL Araştırma'nın son seçim anketi muhalefeti üzecek! AK Parti'nin oy oranı zirve yaptı! İşte partilerin oy oranları...

ASAL Araştırma, Kasım ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

15 - 24 Kasım tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen ankette "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra partilerin oyları şu şekilde oldu:

AK Parti: Yüzde 37.7



CHP: Yüzde 24.4



İYİ Parti: Yüzde 11.2



HDP: Yüzde 10.4



MHP: Yüzde 8.7





Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4



DEVA Partisi: Yüzde 1.2



Zafer Partisi: Yüzde 1.0



Gelecek Partisi: Yüzde 0.8



Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.6



Memleket Partisi: Yüzde 0.6



Diğer: Yüzde 1.2