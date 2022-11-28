ASAL Araştırma'nın son seçim anketi muhalefeti üzecek! AK Parti'nin oy oranı zirve yaptı! İşte partilerin oy oranları...

ASAL Araştırma, Kasım ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti.

Melahat Ersoy
Editör
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ASAL Araştırma'nın son seçim anketi muhalefeti üzecek! AK Parti'nin oy oranı zirve yaptı! İşte partilerin oy oranları...

ASAL Araştırma, Kasım ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

ASAL Araştırma'nın son seçim anketi muhalefeti üzecek! AK Parti'nin oy oranı zirve yaptı! İşte partilerin oy oranları...

15 - 24 Kasım tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen ankette "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

ASAL Araştırma'nın son seçim anketi muhalefeti üzecek! AK Parti'nin oy oranı zirve yaptı! İşte partilerin oy oranları...

PARTİLERİN OY ORANLARI

Kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra partilerin oyları şu şekilde oldu:

AK Parti: Yüzde 37.7

CHP: Yüzde 24.4

İYİ Parti: Yüzde 11.2

HDP: Yüzde 10.4

MHP: Yüzde 8.7

ASAL Araştırma'nın son seçim anketi muhalefeti üzecek! AK Parti'nin oy oranı zirve yaptı! İşte partilerin oy oranları...

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4

DEVA Partisi: Yüzde 1.2

Zafer Partisi: Yüzde 1.0

Gelecek Partisi: Yüzde 0.8

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.6

Memleket Partisi: Yüzde 0.6

Diğer: Yüzde 1.2

ASAL Araştırma'nın son seçim anketi muhalefeti üzecek! AK Parti'nin oy oranı zirve yaptı! İşte partilerin oy oranları...

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