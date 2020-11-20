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Asal.msb.gov.tr çöktü mü? MSB Asal sitesine erişim sorunu

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin askerlik terhislerinin ertelendiğini duyurması üzerine detaylı bilginin yer aldığı site olan MSB'nin Asal sitesinin çöktüğü iddia edildi. Siteye bir anda çok fazla vatandaşın giriş yapmak istemesi erişim problemini beraberinde getirdi.

Asal.msb.gov.tr çöktü mü? MSB Asal sitesine erişim sorunu

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitelerinden olan asal.msb.gov.tr'nin çöktüğü iddia ediliyor. Askerlik terhis tarihlerinin ertelendiğinin duyurulmasının ardından yoğun talep yaşanan siteye erişim sıkıntısı üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında Asal.msb.gov.tr çöktü mü? MSB Asal sitesine erişim sorunu araştırmaya başladı.

ASAL.MSB.GOV.TR ÇÖTÜ MÜ? MSB ASAL SİTESİNE ERİŞİM SORUNU

23-25 Kasım tarihlerinde teslim olarak silah altına alınacak binlerce yükümlü, yapılan duyurunun ardından tam duyuru metnine ulaşmak amacıyla asal.msb.gov.tr adresine erişim sağlamak istese de yoğunluktan dolayı sitede erişim problemi meydana geldi. Şu an için MSB'nin aldığı kararın detayları ile ilgili duyuru metnine ulaşım sağlanamıyor. Bu da, "Bedelli askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?" sorusunun şu an için yanıtsız kalmasına sebep oldu. Erişim problemi düzeldiğinde söz konusu duyuruya ilişkin detaylara buradan ulaşabilir, duyuru metninin tam halini inceleyebilirsiniz. 

Asal.msb.gov.tr çöktü mü? MSB Asal sitesine erişim sorunu

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

Bununla birlikte güvenlik kaynakları tarafından yapılan ve resmi olmayan açıklamaya göre, terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu olmadığı, sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendiği bilgisi verildi. 19-21 Kasım arasında bedelli askere alımların ise ertelenmediği kaydedildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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