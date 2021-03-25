Asansör Bakım ve Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Asansör Bakım ve Onarım İşçisi İş İlanları

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar? Bu meslek için hangi bölümü okumak gerekir? Hangi belgelerin alınması gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çalışma yerini düzenleyen, kullanılacak takım ve aparatları hazırlayan, binalardaki asansör sistemlerinin ray, kabin ve kat kapılarının, kabin ve karşı ağırlığın, hız regülâtörünün, kuyu dibi elemanlarının bakım ve onarımını yapan kişidir.

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Asansör Bakım ve Onarım İşçisi Maaşları

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaş 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asansör Bakım ve Onarım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Asansör Bakım ve Onarım İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Bu meslek sahibi olmak isteyenlerin İlköğretim eğitimi alması yeterlidir.

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi Ne İş Yapar?

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Bakım ön hazırlığı yapmak

e) Makine dairesi, kuyu ve bakım onarım malzemesinin kontrolünü yapmak

f) Konsol, flanş, ray ve bağlantı parçalarının bakım ve onarımını yapmak

g) Konsolların ve flanşların bakım ve onarımını yapmak

h) Rayların bakım ve onarımını yapmak

i) Kat kapılarının bakım ve onarımını yapmak

j) Kapı kanatlarını, kapı elektrik bağlantılarını, kapı kasasının sabitleme yerini kontrol etmek

k) Kabin ve karşı ağırlıklarının bakım ve onarımını yapmak

l) Kabin ve kabin taşıyıcı iskeletinin, karşı ağırlıkların, askı halatları ve tespit noktalarının bakım ve onarımını yapmak

m) Hız regülatörünün bakım ve onarımını yapmak

n) Hız regülâtörünün üst ve alt kısmının bakım ve onarımını yapmak

o) Kuyu dibi ve elemanlarının bakım ve onarımını yapmak

p) Kabin ve karşı ağırlık tamponu bakım ve onarımını yapmak

q) Denge zinciri (ağırlık) kuyu dibi aparatlarının bakım ve onarımını yapmak

r) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubunu oluşturmaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek alt grubu Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlardan oluşmaktadır.

Meslek Grubu:

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri meslek grubunda yer almaktadır.

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Asansör Bakım ve Onarım İşçisi mesleğinin meslek kodu 7412.33 olarak belirlenmiştir

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