Asansör Bakım ve Onarım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Asansör Bakım ve Onarım Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asansör Bakım Ve Arıza Elemanı, her türlü asansörün emniyetli ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayacak bakım ve onarım işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Asansör Bakım ve Onarım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Asansör Bakım ve Onarım Ustası Maaşları

Asansör Bakım ve Onarım Ustası maaşı ortalama aylık 4.280 - TL’dir. En düşük Asansör Bakım ve Onarım Ustası maaşı 2.900 -TL, En yüksek ise 6.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Asansör Bakım ve Onarım Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköretim seviyesinde eğitim bu meslek için yeterlidir.

Asansör Bakım ve Onarım Ustası Ne İş Yapar?

Asansör Bakım ve Onarım Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Asansörün arızasını belirlemek için şebeke gerilimini, kat kapı ve camlarını, nihai şalteri, asansör kumanda tablosunu kontrol etmek, asansörü test için çalıştırmak ve arızalı parçayı belirlemek,

b) Asansörün elektrik arızasını belirlemek için sigorta devrelerini kontrol etmek,

c) Asansör köprü diyotu / kondansatörü, kontaktör / röleyi, kabin duyu / prizi, kabin / kat buton yerini, emniyet devesi kontakların, faz koruma / kaçak akım rölesini, asgari, tam, aşırı yük / basınç kontaklarını, kuyu içi bilgi şalterini, flexible kabloyu ve elektronik kartı arızalı olması durumunda değiştirmek,

d) Asansörün mekanik arızasını gidermek için fren balatasını ve millerini, tahik kasnağını, makinenin büte rulmanını, halatları, hız regülatörünü, kabin / ağırlık patenlerini arızalı olması durumunda değiştirmek,

e) Asansörün periyodik bakımını yapmak için kabin aydınlatması, alarm sistemi, kabin butonyer fonksiyonlarını kontrol etmek,

f) Kapı ve kat seviye ayarlarını yapmak ve sinyalizasyon sistemini kontrol etmek,

g) Makine ve motor yağlarını tamamlamak,

h) Dişli grubu ve akuple bağlantı elemanlarını, hız sistemini ve paraşüt sisteminin çalışmasını, halatları ve askı elemanlarını, fren sistemini ve tahrik kasnak kanallarını kontrol etmek, rayları yağlamak,

i) Kabin, kuyu içi ve makine dairesi aydınlatmasını kontrol etmek,

j) Asansörü temizlemek ve hizmete almak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Asansör Bakım ve Onarım Ustası Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar alt ana grubu oluşturur.

Meslek Grubu:

Meslek grubu Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileridir.

Asansör Bakım ve Onarım Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Asansör Bakım ve Onarım Ustası mesleğinin meslek kodu 7412.04 olarak belirlenmiştir

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