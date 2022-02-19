Asansörde kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! O davada karar belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki A.A., gece saatlerinde evine gitmek isteyen 35 yaşındaki U.K.N.'yi asansörde sıkıştırmış ve kamerayı çevirmeye çalıştıktan sonra cinsel saldırıda bulunmuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından yakalanan A.A hakkında görülen dava karara bağlandı. Yabancı uyruklu şahıs 7 yıl hapse çarptırıldı.

ŞEYTANA UYDUĞUNU İFADE ETTİ

Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık A.A. ile avukatları katıldı. Türkçe bilmeyen ve tercüman aracılığıyla savunmasını yapan Filistin uyruklu saldırgan A.A., müştekiden özür diledi ve şeytana uyduğunu ve olay günü arkadaşıyla alkol aldıklarını, bu yüzden bilincinin tamamen yerinde olmadığını ifade etti.

"ÖPMEK, SARILMAK İSTEDİM"

Arkadaşının kadını takip ettiğini ifade eden A.A. "Ben de ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek, sarılmak istedim. Müştekinin çorabını çıkarmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Öyle bir niyetim de yoktu. Heyetinizden affımı ve tahliyemi istiyorum. Ailem zor durumdadır, onları geçindiriyorum." şeklinde konuştu.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZASI İSTENDİ

Müşteki U.K.N., sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, asansöre bindiği ana kadar takip edildiğinin farkında olmadığını, sanığın kendisine arkadan habersizce saldırdığını, taciz ettiğini ve asansörün durdurmasına da izin vermediğini dile getirdi. Sanıkla asansörde yaklaşık 5-6 dakika boyunca mücadele ettiği belirten müşteki, 25’inci kata geldiklerinde ise sanığın kendisine tekme atarak kaçtığını aktardı.

Duruşmada, savcı A.A.'nın “cinsel saldırıya teşebbüs etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

7 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, A.A.'ya, “cinsel saldırı” suçundan 14 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Müştekinin direnmesi sonucunda kendini koruması ve eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı önce 10 yıl 6 aya indiren mahkeme, sanığın suçun işlendiği tarihte 15-18 yaşları arasında olması nedeniyle de cezayı 7 yıla düşürdü.

Ayrıca mahkeme A.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve cezasında iyi hal indirimi uygulamadı.