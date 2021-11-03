Asar ne demek, TDK'ya göre Asar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asar ne demek? Asar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asar kelimesi. Peki asar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asar nedir, asar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Asar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre asar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eserler

- Yüzyıllar



ASAR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- asarıatika

