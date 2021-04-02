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Aşçı (Yöresel Mutfak) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Aşçı (Yöresel Mutfak) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Aşçı (Yöresel Mutfak) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aşçı (Yöresel Mutfak) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5120.13
 
Meslek Adı : Aşçı (Yöresel Mutfak)

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar
 
Meslek Grubu : Aşçılar
 
Meslek Birim Grubu : Aşçılar
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Görev ve İşlem Basamakları : Aşçı (Yöresel Mutfak); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aşçı (Yöresel Mutfak) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı) mesleği için “2359.49” kod olarak kullanılır iken Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi) mesleği için “3111.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aşçı (Yöresel Mutfak) Meslek Kodu “5120.13” olarak belirlenmiştir.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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