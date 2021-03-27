Aşçıbaşı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Aşçıbaşı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büyük otel, lokanta veya diğer müesseselerde, gemilerde veya trenlerde yapılacak yemekleri tasarlayan, aşçıların veya diğer mutfak yardımcılarının işine nezaret eden ve işçiler arasında gerekli koordinasyonu sağlayan kişidir.

Aşçıbaşı Maaşı Ne Kadar? 2021 Aşçıbaşı Maaşları

Aşçıbaşı maaşı ortalama aylık 5.900 - TL’dir. En düşük Aşçıbaşı maaşı 3.500 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Aşçıbaşı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesinde eğitim bu meslek için yeterlidir.

Aşçıbaşı Ne İş Yapar?

Aşçıbaşı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Misafirlerin muhtemel sayısını, piyasa şartlarını, genellikle beğenilen çeşitli yemekleri ve kullanılan listenin yeniliklerini göz önünde tutarak günlük yemek listelerini hazırlamak ve bunları etiketlendirmek,

b) Gıda maddelerinin hazırlanılmasına ve pişirilmesine, porsiyon miktarlarına ve garnitür tipine nezaret etmek ve aşçılara gerekli talimatı vermek,

c) Özel yemekler hazırlamak ve yemek reçeteleri tanzim etmek,

d) Pişen gıda maddelerinin tadına bakmak ve koklamak suretiyle kontrol etmek,

e) Gerekli gıda maddelerini ve mutfak teçhizatını sipariş etmek veya satın almak ve bunları miktar ve kalite bakımından kontrol etmek,

f) Aşçılara ve diğer mutfak işçilerine nezaret etmek ve iş vermek veya işten çıkarmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aşçıbaşı Meslek Ana Grubu:

Meslek Ana Grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grubu oluşturmaktadır.

Meslek Grubu:

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Aşçıbaşı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Aşçıbaşı mesleğinin meslek kodu 3434.01 olarak belirlenmiştir

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