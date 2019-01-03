Caner Erkin'le olaylı bir şekilde ayrılan Asena Atalay yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Atalay uzun süredir sakladığı aşkını kendi hesabından paylaştığı fotoğrafla doğruladı. Peki Asena Atalay'ın sevgilisi kim?

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Sosyetik iş insanı Ayberk Kalkavan'la birliktelik yaşadığı konuşulan ünlü sunucu, yılbaşı gecesi yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı.



AŞKINI DOSTA DÜŞMANA İLAN ETTİ

Şimdilerde işletmeciliğe soyunan Asena Atalay, yılbaşı gecesi yaptığı paylaşıma Ayberk Kalkavan'ı da etiketledi. 29 yaşındaki sunucu, böylece aşkını da dosta düşmana ilan etmiş oldu.

ASENA ATALAY KİMDİR?

Asena Erkin (Atalay), 21 Kasım 1989 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Aslen Antalya'lı ve varlıklı bir turizmci ailenin kızıdır. Kendi otelleri var. Liseyi Denizli'de okudu. Liseden sonra İspanya'ya gitti.

İspanya’da 2,5 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye 2008 yılında döndü. Ankara, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme bölümünde okumaya başladı. Bilkent’te öğrenciyken evlenince İstanbul’a geldi okulu dondurdu.

Çocuğu olduktan sonra tekrar okumaya karar verip İstanbul, Beykent Üniversitesi Tekstil-Moda Tasarımı Bölümü’nde okumaya başladı.

“Ase88” adında kendi markasını yarattı. WhatsApp’tan ürün satmaya başladı. Ase88 açılımı şöyle: Ase onun adının kısaltılmışı, 88 de Caner’in forma numarası. Ayrıca İstinye’de “Asena 88” adlı bir mağaza açtı.

2013 yılının sonlarında Berkay Şahin, Asena Erkin ile adı birlikte anıldı ancak iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Asena Erkin, Temmuz 2014 ayında Show TV’de iki hafta “Hey Canlı”nın sunucusu Özge Ulusoy’un yerine sunuculuk yaptı.

Asena Erkin (Atalay), 2009 yılında futbolcu Caner Erkin ile tanıştı 7 aylık flörtün ardından 18 Haziran 2010 tarihinde evlendiler. 25 Nisan 2011 tarihinde Çınar adında bir oğlu oldu.

2016 Ocak ayında eşi Caner Erkin boşanma kararı alarak oğlu ile birlikte evi terk etmiştir. 29 Ocak 2016 tarihinde boşandılar. Şu an magazin programı sunuculuğu yapıyor.