Doya Doya Moda 30 Ekim'de kim elendi?| Haftanın birincisi kim oldu?İzmir'de artçıların arkası kesilmiyor! Kaç artçı deprem oldu?Sakarya’da bedava maske dağıtımı izdiham yarattı! Covid-19 unutuldu!31 Ekim bugün hangi diziler var? |31 Ekim Cumartesi yayın akışıİzmir Valisi açıkladı: Depremde 70 kişi kurtarıldıKandilli Rasathanesi depremin bilançosunu açıkladı: 30-40 kilometrelik fay kırıldıİzmir'de deprem toplanma alanları nereler?Milli Savunma Bakanlığından deprem açıklaması: Kriz masası oluşturulduBakan Koca acı haberi duyurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralıSeferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: "Büyük ihtimalle can kaybı var"
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Asena Türk kimdir? Ne dedi? İzmir depremi ile ilgili paylaşımı

Asena Türk kimdir? Ne dedi? İzmir depremi ile ilgili paylaşımı

İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremin ardından sosyal medyada Asena Türk isimli bir hesaptan yapılan paylaşım dikkatleri çekti. Paylaşımın ardından binlerce kişi şikayette bulundu. Peki Asena Türk kimdir? Ne dedi? İzmir depremi ile ilgili paylaşımı

Asena Türk kimdir? Ne dedi? İzmir depremi ile ilgili paylaşımı

Asena Türk kimdir? Ege Denizi merkezli İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu acı olayın ardından Twitter'da atılan bir tweet dikkat çekti. Peki Asena Türk kimdir? Ne dedi? İzmir depremi ile ilgili paylaşımı..

Asena Türk isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkilere maruz kaldı. 

Kullanıcı paylaşımında "Ya Rabbi! İzmirliler gibi zinaya, nefsime değil, Seccademe köle et beni... Amin!" diye yazdı.

Paylaşım twitter' da infial yaratırken binlerce kullanıcı da paylaşımı yapan kişinin bulunması için Emniyet'e ve ilgili kurumlara şikayette bulundu.

249211-1080x575.jpg

ASENA TÜRK KİMDİR?

Tepkilerin ardından gerçek ismine ulaşılamayan kullanıcı önce attığı  tweeti sildi sonra da hesabını kapattı.

İşte bu paylaşıma gelen tepkiler;

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT