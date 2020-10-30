Asena Türk kimdir? Ege Denizi merkezli İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu acı olayın ardından Twitter'da atılan bir tweet dikkat çekti. Peki Asena Türk kimdir? Ne dedi? İzmir depremi ile ilgili paylaşımı..

Asena Türk isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkilere maruz kaldı.

Kullanıcı paylaşımında "Ya Rabbi! İzmirliler gibi zinaya, nefsime değil, Seccademe köle et beni... Amin!" diye yazdı.

Paylaşım twitter' da infial yaratırken binlerce kullanıcı da paylaşımı yapan kişinin bulunması için Emniyet'e ve ilgili kurumlara şikayette bulundu.

ASENA TÜRK KİMDİR?

Tepkilerin ardından gerçek ismine ulaşılamayan kullanıcı önce attığı tweeti sildi sonra da hesabını kapattı.

İşte bu paylaşıma gelen tepkiler;

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ASENA TÜRK

Yakışmıyorsun ikisinede.

Onu taşıyacak kadar asil değilsin.

Bir kere korkaksın.

Ruhsuz

Kokuşmuşsun.

Sizin gibi şuursuzlar varken başka düşmana gerek yok bu ülkede.

Utanç vericisiniz! https://t.co/lxjweTzRE2 — AslanlıYol (@Arlin28669239) October 30, 2020

Bunları görünce nutkum tutuluyor yorum yapamıyorum artık pic.twitter.com/b5CnBJjGgP — Komutan Logar (@_KomutanLogar) October 30, 2020