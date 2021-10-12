Asepsi ne demek, TDK'ya göre Asepsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asepsi ne demek? Asepsi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asepsi kelimesi. Peki asepsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asepsi nedir, asepsi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASEPSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asepsi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Asepsi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre asepsi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle tıpta kullanılan araç gereçlerdeki hastalık etkeni mini canlıların sayısını kimyasal veya fiziksel yollarla hastalığa sebep olamayacak düzeye düşürme

