Asesbaşı ne demek, TDK'ya göre Asesbaşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asesbaşı ne demek? Asesbaşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asesbaşı kelimesi. Peki asesbaşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asesbaşı nedir, asesbaşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASESBAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asesbaşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre asesbaşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeniçeri Ocağındaki askerî görevinin yanı sıra, başkentin düzenini korumakla da yükümlü olan yirmi sekizinci ortanın çorbacıbaşısı

