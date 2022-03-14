Asetat ne demek, TDK'ya göre Asetat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asetat ne demek? Asetat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asetat kelimesi. Peki asetat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asetat nedir, asetat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASETAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asetat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Asetat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre asetat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam



ASETAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Demir asetat. Etil asetat.

