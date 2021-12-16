Son günlerde vatandaşın tek gündemi olan asgari ücrete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun rakamları kamuoyuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 16 Aralık 2021 saat 15.00'da sunulacak. Peki, Asgari ücret 2022 kaçta açıklanacak, açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para? İşte merak edilen tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2022 KAÇTA AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, KAÇ TL, KAÇ PARA?

Milyonlarca çalışanı ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, taraflar bugün, 4'üncü kez bir araya geldi. Asgari ücret için geri sayım sayım başlarken, son rakam tahminleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yüksek zam' sözleriyle yüzde 40 artışa geçti.

16 Aralık 2021 saat 11.00'da gerçekleşecek olan toplantının ardından, merakla beklenen rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'da kamuoyuna sunacak.

Asgari ücret henüz açıklanmadı, açıklanır açıklanmaz haberimize ekleme yapılacaktır.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Net rakamların bugün akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Abdulkadir Selvi'nin "Asgari ücretin 4 bin 20 veya 4 bin 70 olacağı yönünde duyumlar aldım" demesinin ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı karara çevrildi.

PRİMDE İNDİRİM TALEBİ

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.