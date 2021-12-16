Asgari ücrette yapılacak artış milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenirken yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısı ile yeni fiyatı duyurdu.

Bunun üzerine ise Asgari ücret 2022 net maaş son dakika ne kadar oldu? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET 2022 NET MAAŞ SON DAKİKA NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı basın toplantısı ile birlikte 2022 yılı için asgari ücretin net 4253,40 TL olduğunu açıkladı. Son 50 yıldaki en büyük artış oranı olan bu miktar ile asgari ücret geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50.44 artmış oldu. Birçok kesim tarafından yüzde 30 ile yüzde 40 arasında beklenen bu oran beklentiyi karşıladı. İşveren tarafına verilen çeşitli vergi indirimleri ile de destek sağlanacağı ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET BRÜT KAÇ TL 2022?

Asgari ücretin brüt fiyatı ise 5 bin 4 TL olarak belirlendi. Brüt ücretten bazı damga ve asgari geçim vergisi kaldırılacağı açıklandı. 2022 yılı için asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ise 5 bin 879,70 TL olarak belirlendi. Asgari ücrette 2022 yılında bekar biri için AGİ 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.