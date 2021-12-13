Kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Net rakamların bugün akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Abdulkadir Selvi'nin "Asgari ücretin 4 bin 20 veya 4 bin 70 olacağı yönünde duyumlar aldım" demesinin ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı karara çevrildi. Peki,Asgari ücret 2022 saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2022 SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dördüncü kez gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, rakamları kamuoyuna sunacağı bekleniyor. Asgari ücret için bugün (16 Aralık 2021) gerçekleştirilecek toplantının saati 11.00 olarak belirlendi.

Saatler 15:00'i gösterdiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Aralık 2021 saat 15.00'da 2022 asgari ücret rakamını açıklayacak.

2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Saatler 14:00'ü gösterdiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Aralık 2021 saat 15.00'da 2022 asgari ücret rakamını açıklayacak.

Bakan Bilgin işçilere, işverenler ve profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını ifade etti. İşçilerin çoğunluğunun oran olarak yüzde 37'sinin 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentisi bulunduğunu aktardı. Yüzde 9'luk bir oranın, 4 bin liranın üzerinde rakam verdiğini söylerken daha aşağıda olması gerektiği belirtenler de olduğunu aktardı. Bunların özellikle küçük işletme çalışanları olduğunu ifade etti. Nedeni olarak ise burada çalışan kişilerin maaşları artarsa işten çıkma korkuları bulunduğunu vurguladı.

Bakan Bilgin bu istekler doğrultusunda işçilerin beklentisini karşılayacak bir asgari ücret zammının gerçekleşeceğini belirtti. Bu rakamın bir bayram havası oluşturacağını söyledi.

Ekonomide dalgalanmaların bulunduğunu belirten Bilgin, bu yüzden asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanmasının daha önemli olduğunu ifade etti. Asgari ücretin bu kadar tartışılması ve gündeme gelmesinin nedeni olarak ise enflasyonist ortamı gösterdi.