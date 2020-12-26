Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantı tarihinin açıklanmasının ardından Asgari ücret brüt ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? soruları binlerce asgari ücretli çalışan tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Asgari ücret brüt ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı?

ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin ne kadar olacağı dair yapılan görüşmeler merakla takip edilmeye devam ediyor. Milyonlarca işçi komisyondan çıkacak kararı bekliyor.

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda asgari ücretin 2 bin 792 lira olmasını önerdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Komisyon tarafından, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 15 Aralık'ta ikinci toplantı yapıldı. Komisyon, üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,TBMM'deki grup toplantısında partililere hitap etti. Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Asgari ücrette gönlünüzden geçen nedir?" sorusuna, "Belli bir yere gelsin, sonra konuşalım." şeklinde yanıt verdi.