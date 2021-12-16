Türkiye'de milyonlarca vatandaşın ve ailelerinin tutarının ne kadar olacağını merakla beklediği asgari ücretinin 2022 yılı tutarı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantı sonrası belli olacak. Bu kapsamda vatandaşlar da son durumu merak ettikleri için internet arama motorlarında Asgari ücret bugün açıklanacak mı, belli olacak mı 2022? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyorlar.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI, BELLİ OLACAK MI 2022? ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Asgari ücretle ilgili 4. ve son toplantı bugün saat 11:00'da Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşiyor. Toplantı sonrasında 2022 asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Komisyon 1,7 ve 9 Aralık'ta toplanmış, taraflar yapılan 3 toplantıda zam konusunda bir karara varamamıştı. Üçüncü toplantı enflasyon rakamları nedeniyle kilitlenmişti.

Kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Net rakamların bugün akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Abdulkadir Selvi'nin "Asgari ücretin 4 bin 20 veya 4 bin 70 olacağı yönünde duyumlar aldım" demesinin ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı karara çevrildi.

Toplantı biter bitmez alınan karar haberimizde güncellenecektir...

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

2021 AGİ TABLOSU

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL