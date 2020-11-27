Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için yapılacak toplantıların ilkinin 4 Aralık Cuma günü yapılacağını açıklamıştı. Gözler şimdiden yapılacak ilk toplantıya çevrilirken asgari ücretin nasıl belirleneceği ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunda kimlerin yer alacağı da merak ediliyor. Peki Asgari ücret nasıl belirlenir? Ne zaman belli olacak? Asgari ücret komisyonunda kimler var? 2021 asgari ücreti ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, sigortalı olarak çalışan bir kişinin aldığı en düşük ücreti temsil etmektedir. 2020 yılında 2324 TL olan bu ücret 2021 yılında enflasyona göre yeniden belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır:

"İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR? ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Asgari Ücret Yönetmeliğine göre asgari ücreti belirlemek için oluşan komisyonda yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi bulunuyor.

Söz konusu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 Aralık Cuma günü toplanacak. Toplantının saatine ilişkin bir bilgilendirmede bulunulmadı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret 26 Aralık 2019 tarihinde belli olmuştu. Genelde dördüncü toplantıda asgari ücret belirleniyor. Söz konusu ücret Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Yeni Ekonomi Programı'na göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 10.5 olacağı tahmin ediliyor ancak pandeminin etkisiyle enflasyon artmaya devam ediyor. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Pandeminin etkisinin yanı sıra enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladındığında 2021 için brüt asgari ücretin 3 bin 400 TL civarında olacağını öngörülüyor.

Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağı düşünülebilir.

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılının asgari ücreti brüt 2 bin 943 TL'dir. Vergiler düşürüldüğünde bir kişinin eline geçen ücret ise 2 bin 324 TL 70 kuruştur.

2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Net ücret: 2.672,6

Brüt ücret: 3.384,45

Artış oranı (%): 15,00

Bir önceki yıl enflasyon (%): 10,5-12,1