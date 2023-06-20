Asgari ücret ne kadar oldu?, ara zam belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı?

Haftalardır beklenen asgari ücrete ara zam açıklaması sonunda yapıldı, Asgari ücrette artış bekleyen vatandaşlar, yapılan açıklama ile asgari ücret ara zammının ne kadar olduğunu merak ediyorlar.İşte yeni asgari ücret ve yüzde artışı.

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Asgari ücret ne kadar oldu?, ara zam belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı?

İlk toplantısını 13 Haziran'da, ikinci toplantısını ise dün yapan Komisyon, saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret ara zam belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı?

Asgari ücret ne kadar oldu?, asgari ücret ara zam belli oldu mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan asgari ücret ara zammı görüşmesi tamamlandı. Bakan Işıkhan asgari ücret ara zammınyla beraber yeni ücretin 11.402 tl oldu!

"Komisyonumuz 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Bu süreçte gayret gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte TİSK Başkanı’mız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere birçok icraata imza atmıştır. Asgari ücrete vergi muafiyeti ve deprem felaketindeki destekler bunlardan birkaçıdır.

Asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret ara zam belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı?

Asgari ücret yüzde kaç arttı?

Asgari ücret yüzde 34 oranında zamlandı. Yapılan 2023 asgari ücret Temmız zammı sonrası net asgari ücret 11 bin 402 lira oldu.

Asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret ara zam belli oldu mu? Asgari ücret yüzde kaç arttı?

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