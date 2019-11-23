Asgari ücret ne olacak? İlk rakamlar belli olmaya başladı...

Asgari ücret 2020 belirlenmesi için Bakan Selçuk ilk toplantının 2 Aralık'ta yapılacağını açıklaması üzerine tahmini rakamlar belirlenmeye başladı. İşçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için Bakanlıkta bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE OLACAK? ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA

Asgari ücret; bir insanın en temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi giderlerini karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen “bir çalışana verilebilecek en düşük ücret” olarak tanımlanıyor. 2019 yılında bekâr bir çalışanın asgari ücreti, 2.020 TL seviyesinde bulunuyor.

Asgari ücret 2020 son dakika... İlk toplantı tarihi belli oldu!

Tahminlere göre enflasyon yüzde 12 ile yılı tamamlar ve asgari ücrete de bu şekilde bir artış uygulanırsa, yeni yılda maaşlara 243 TL zam gelecek ve 2 bin 262 TL olacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? 3 farklı senaryo...

Türkiye Gazetesi