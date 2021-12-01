Aralık ayına girmemizle beraber artık gündemde ilk sıraya asgari ücret konusu oturdu. Herkesin dikkati Asgari Ücret Tespit komisyonun yapacağı açıklamalara odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin birkaç gün önce asgari ücret zammının tüm toplumu tatmin edecek seviyede olacağıyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Bunun yanı sıra görüşmelerin çok uzun sürmeyeceğini ve 1-2 hafta içerisinde sonuçlanacağının bilgisini de vermişti. Bu bağlamda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? 2022 Asgari Ücret Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gerçekleşecek asgari ücret zammında heyecanlı bekleyiş sürerken, gözler bugün gerçekleşecek ilk toplantıya çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık tarihlerinde yapılmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu kararın belirleme süreci bugün itibariyle başlıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2022'de geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara aralık ayının ilk haftasında başlıyor. İşçi tarafını Türk-İş işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) temsil edecek. Aralık ayı sonuna kadar yapılacak dört toplantı ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı tespit edilecek.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin yüzde 24 yükselmesi durumunda rakam 3.500 TL'ye çıkacak. Yüzde 33 zamlanması durumunda ise 3.750 TL olacak. Asgari ücretin 4.000 TL olması için ise yüzde 40'ın üzerinde zam yapılması gerekmektedir.