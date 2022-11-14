Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak! İlk toplantı tarihi belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2023 yılı asgari ücretinin belirlemek için yapacağı toplantılardan ilkinin tarihi belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak! İlk toplantı tarihi belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi geçtiğimiz günlerde işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere çalışma başlatmıştı. Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak! İlk toplantı tarihi belli oldu!

TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret için bir rakam telaffuz etmezken komisyon toplantısını işaret etmişti. Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıyı yapmaya hazırlanıyor. Habertürk'ün haberine göre ilk toplantı 7-8-9 Aralık tarihlerinden birinde yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak! İlk toplantı tarihi belli oldu!

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak! İlk toplantı tarihi belli oldu!

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

2022 asgari ücret

Brüt: 6 bin 471 lira

Net: 5 bin 500 lira

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