Asgari ücrete yapılan zam yılda bir kereye mi düşürülüyor? İşte Asgari ücretle ilgili patronları sevindirecek o haber!

Asgari ücrete yılda iki kez yapılan zam, yüksek enflasyonu tetiklendiği biliniyor. Hükümetin ekonomi kurmayları bu kısır döngüyü kırmak için yeni bir yol uygulayacağı ve bu kapsamda iddialara göre yılda iki defa yapılan asgari ücret artışı yılda bire düşürülmesi planlanıyor.

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Asgari ücrete yapılan zam yılda bir kereye mi düşürülüyor? İşte Asgari ücretle ilgili patronları sevindirecek o haber!

Asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki kez yapılan zamlar, iddiaya göre yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirlenecek. Ekonomi yönetimi, bu değişiklikle ara dönemdeki asgari ücret artışının enflasyonist etkisini kırmayı hedefliyor.

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre "Ekonomi yönetimi, enflasyon önleyici tedbirlerini sürdürüyor"

Bu kapsamda asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamlar teke düşürülecek.

Edinilen bilgiye göre, ekonomi kurmayları bu değişiklikle, yıl içerisinde asgari ücrette iki kez sağlanan artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor.

Enflasyonla mücadele için

"Bu durumun tersine döndürülmesi ve enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için yılda tek zammın faydalı olacağı düşüncesi hakim.

Sürecin sağlıklı işlemesi açısından bu adımın atılmasının gerekli olduğunu da belirten kurmaylar, tüm ücretlerin artışı körükleyen asgari ücret zammının yılın ikinci yarısından sonra enflasyonda sağlanacak düşüşün önünü kesmemesi için tek zam seçeneğine sıcak bakıyor. Bu adımın aynı zamanda piyasadaki ürün ve hizmetlere sürekli zam geleceği endişesi anlamına da gelen beklenti enflasyonunu da ortadan kaldırması öngörülüyor."

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Asgari ücret zamları

22.12.2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yeni asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıklamıştı.

2023'te Asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükseltilmişti.

TCMB'ye göre asgari ücrete yüzde 34'lük artışın enflasyona etkisi yüzde 4

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, enflasyon raporunda yaptığı değerlendirmeye göre yıl ortasında yapılan yüzde 34'lük asgari ücret artışının yıllık enflasyona etkisinin yüzde 2,7-4,1 aralığında gerçekleşmesi öngörüldü.

TCMB ayrıca 1 puanlık asgari ücret artışının ortalama ücreti 0,93 puan artırdığını da kaydetti.

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