Asgari ücret yeni yılda ne kadar olur? 2021 asgari ücret tahminleri

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunulmasının ardından memurlarının maaşına gelecek zam oranları belli oldu. Bu kapsamda asgari ücretin ne kadar zamlanacağı merak konusu olurken iktisat uzmanları, gelecek sene uygulanması beklenen asgari ücret ve AGİ zam miktarını, kanun teklifi kapsamında değerlendirildi. Peki asgari ücret yeni yılda ne kadar olur? 2021 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2020?

2019 yılında yapılan çalışmalar dahilinde, asgari ücret 2020 zammı, önceki yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı ve brüt asgari ücret, 2020 yılında 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

Brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan, SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli ya da bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterir. Her yıl aralık ayında yapılan asgari ücret görüşmelerinin akabinde, bir sonraki senenin zam oranı belirlenir.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK? YENİ YIL ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir fakat bu konuda resmi bir açıklama henüz yok. 2021 asgari ücret görüşmelerinde konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile toplanan görüşme neticesinde asgari ücrete yapılacak olan zam oranı belirleniyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda neticesinde alınan kararla beraber asgari ücret, yeni yılda 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli oluyor.

Geçen sene yapılan yüzde 15'lik zam göz önüne alındığında 2021 yılında asgari ücretin 2 bin 672 lira olması beklenmekte.

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2020 AGİ ÜCRETLERİ

Asgari ücretli bu ay bir üst vergi dilimine geçiyor. Bu vergi dilimine geçilmesiyle eylülde 25 TL, ekim-kasım-aralık aylarında ise 125 TL ilave AGİ desteği sağlanacak. Asgari ücretliye verilecek toplam 400 TL'lik ek destekle maaş düşmeyecek.

Bekar 220,62 TL

220,62 TL Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

264,75 TL Evli, eşi çalışmayan , 1 çocuklu 297,85 TL

, 1 çocuklu 297,85 TL Evli, eşi çalışmayan , 2 çocuklu 330,94 TL

, 2 çocuklu 330,94 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL.

3 çocuklu 375,07 TL. Evli, eşi çalışan 220,62 TL

220,62 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

1 çocuklu 253,72 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

2 çocuklu 286,82 TL Evli, eşi çalışan , 3 çocuklu 330,94 TL

, 3 çocuklu 330,94 TL Evli, eşi çalışan , 4 çocuklu 353 TL

, 4 çocuklu 353 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH)

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2020 yılında % - 1,5'ten % - 0,8'e çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi % 4,2'den yüzde 4,1'e indi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 10,58'den 12,47'ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 11,64 ve yüzde 11,07 olarak kayıtlara geçti.

Asgari ücretin belirlenmesindeki en önemli etken son enflasyon rakamları oluyor. Geçen yıla bakıldığında yüzde 12 olarak açıklanan enflasyona oranla, asgari ücrete yüzde 15 zam yapılarak net 2 bin 324,70 TL olması sağlanmıştı.

Son gelişmeler göz önüne alındığında asgari ücrete 2021 yılında 2020'ye oranla daha fazla zam yapılması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 asgari ücret zammı için yaptığı açıklamasında; ''Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız'' diyerek 2021 asgari ücret görüşmeleri için işçilere müjdeli haber vermişti.