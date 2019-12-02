Asgari ücret 2020 zammı için ilk toplantı bugün işçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak.Asgari ücret zammı için için bugün komisyon saat 14:00'da toplanacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA...

Ankara'da bugün yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu mesaiye başlıyor. 15 kişiden oluşan komisyonda işçileri Türk-İş, işveren kesimini ise TİSK temsil edecek.

İlk toplantının adresi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olacak. İkinci toplantı ise işçi, 3. toplantı işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde yapılacak. Komisyon dördüncü ve son toplantısını yine bakanlığın ev sahipliğinde yapacak.

İŞÇİ KESİMİ NE KADAR İSTİYOR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, iki bin 578 liranın altında bir rakamı konuşmayacaklarını açıklamıştı.

Yeni ekonomi programında, kamunun kontrolündeki ücret ve fiyatlarda enflasyon oranında bir artışa yönelik bir politika yer alıyor. 2019 için belirlenen enflasyon hedefi ise yüzde 12.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış,417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu. Komisyon Aralık ayı içerisinde 4 toplantı gerçekleştirecek ve Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak zam oranını belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK 2020? ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI NEDİR?

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ve Merkez Bankası’nın tahminlerine göre; 2019 enflasyonu yüzde 12 civarında olacak. Önceki uygulamalardan yola çıkarak yüzde 12-17 arasında bir zam olasılığı üzerinde duruluyor. Fakat net rakamları komisyon çalışmalarının sonucunda görebileceğiz. Yüzde 12’lik enflasyon tahminine göre artış olması halinde, asgari ücretin brütü 2 bin 865 lira, neti ise 2 bin 262 liraya çıkacak.

Yüzde 15’lik artışın gündeme gelmesi halinde ise brüt ücret 2 bin 942 lira, net ise 2 bin 325 civarında olacak. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa, bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de asgari geçim indirimi (AGİ) hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.