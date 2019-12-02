Asgari ücret zammı son dakika... İlk toplantı başladı!

2020 asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği toplantının ilk ayağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda başladı. Peki toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücret ilk toplantı zam oranı nedir? Asgari ücret toplantısını canlı olarak yayınlıyoruz.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zam oranı belli oldu!

Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı saat 14.00'te başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda işçileri en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak Türk-İş, işverenleri de yine en fazla üyeye sahip TİSK temsil ediyor.Hükümet kanadı olarak da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı komisyonda yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 TÜRK-İŞ TEKLİFİ NEDİR?

Asgari ücret zammı için ilk teklifi geçtiğimiz hafta, işçi temsilcisi Türk-İş yaptı. Türk-İş'ten yapılan açıklamada asgari ücretin en az 2 bin 526 lira olması gerektiği bildirildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi.