Asgari ücretlilere müjde! AK Parti Grup Başkanvekili açıkladı, çift zamma yeşil ışık geldi!

Asgari ücrete 2022 yılıyla birlikte yüzde 50 oranında önemli bir artış yapan yetkililer alınan ücreti beklentilerin de üzerine çıkarmıştı. Ancak dünya genelinde yaşanan pandemi, Rusya - Ukrayna savaşı, kur farkı gibi etkenler alınan ücretin yine yetersiz kalmasına neden oldu. Bununla birlikte asgari ücretin yılda iki kez zamlanması konusu yeniden gündeme gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan konuyla ilgili konuştu.

TVNET’te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz’ün konuğu olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tarihin en yüksek asgari ücret artışının kendi iktidarlarında gerçekleştiğini belirterek konuyla ilgili yeni beklentiler karşısında da açıklamalarda bulundu. Özkan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

"Biz, tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik ve bunlar beklemiyorlardı. Düşünsenize, CHP işçinin alın teri nedir bilmez ki? Bu maliyet artışlarına gelirsek gerekirse hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın asgari ücretin yeniden değerlendirmesini gündeme getirebilir.

Çünkü biz vatandaşımızın iktidarıyız. Vatandaşımızı da bu enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ve bugüne kadar vatandaşımızın ekonomiyi en güzel şekilde atlatabilmesi için, desteklerimizi vereceğiz."

"MEVZUATI DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Taha Hüseyin Karagöz’ün, “Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?” sorusunu yanıtlayan AK Partili Özkan şunları söyledi:

“Bunu sayın Cumhurbaşkanımız daha önce ifade etmişti. Yani, bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız, yapmaya da hazırız. Bu CHP’nin aklına gelmez, bizim aklımızda var.

"VAKTİ GELİNCE ZAM YAPARIZ"

Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin illa Ocak ayında değil vakti saati gelince zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız”