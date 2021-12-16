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Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar 2022? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıklamasının ardından gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılacağını açıkladı. Bunun üzerine Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar 2022? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar 2022? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021?

Türkiye'de milyonlarca çalışanının merakla beklediği asgari ücret açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücretin 2022 yılında 4 bin 253 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Ayrıca Erdoğan, damga ve gelir vergisinin kaldırılacağını ifade ederek," Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." demişti. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar 2022? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021? sorularına yanıt arıyor. 

Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar 2022? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021?

ASGARİ ÜCRETTE GELİR VERGİSİ NE KADAR 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını açıkladı. Asgari ücretten 2022 yılında gelir vergisi ödemeyecek.

Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50,44 oranında zam yapıldı. Buna göre asgari ücret brüt olarak 5 bin 4 TL, net ise 4 bin 253, 40 TL olarak uygulanacak. Buna göre asgari ücretten yüzde 14 oranında 700,56 TL SGK primi, 50,04 TL işsizlik sigorta primi toplamda ise 750,60 TL kesinti yapılacak. 

Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar 2022? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021?

ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ NE KADAR 2021?

2021 yılında brüt 3.577,50 TL olarak uygulanan asgari ücretten 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesiliyordu. Ayrıca SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması:

"Önümüzdeki yılın Aralık ayında işçi, işveren bir araya gelmek üzere çalışmalarını sürdürecekler. Seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiğini yönünde görüş bildirmiştir. Taraflar çok farklı bir anlayış içinde özveriyle süreci yönettiler. 

Bizde asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en az rakamı 4 bin 250 TL olarak belirledik. Çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir.

Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar 2022? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021?

Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.  Yeni asgari ücretim çalışan işveren ülkemize hayırlı olsun. Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında ezdirmeme kararlılığını ortaya koyduk. Elbette çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz.

Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hak ettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı."

Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar 2022? Asgari ücret gelir vergisi ne kadar 2021?

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007  asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret 

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret 

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret 

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012  asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net:  846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015  asgari ücret

Net:  949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016  asgari ücret

Net:  1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017  asgari ücret

Net:  1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018  asgari ücret

Net:  1,603 TL

Brüt:  2,029 TL

2019  asgari ücret

Net:  2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

Tayfun Altuntaş
Editör
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