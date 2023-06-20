Asgari ücrette zam belli oldu!

İlk toplantısını 13 Haziran'da, ikinci toplantısını ise dün yapan Komisyon, saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme sona erdi. İşte Bakan Işıkhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Komisyonumuz 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Bu süreçte gayret gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte TİSK Başkanı’mız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere birçok icraata imza atmıştır. Asgari ücrete vergi muafiyeti ve deprem felaketindeki destekler bunlardan birkaçıdır.

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Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir."

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 500 TL OLDU

"Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002’ye göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışanı enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz.

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Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."

"Bildiğiniz üzere asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir düzenlemedir. Bugünkü açıklama emekçilerimizin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesine yönelik yapılan bir ara zamdır. 21 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olmuştur. Emekçiyi koruyan, üretimi ve istihdamı sürdürmeyi amaçlayan bu rakamın başta işçilerimize, işverenlerimize ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum."