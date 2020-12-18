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  3. Ashley Graham kocasına üstsüz poz verdi! Sosyal medyada olay oldu!

Ashley Graham kocasına üstsüz poz verdi! Sosyal medyada olay oldu!

Ocak ayında anne olan büyük beden model Ashley Graham, yine cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Kocasına üstsüz pozlar veren Graham'ın bu paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Ashley Graham kocasına üstsüz poz verdi! Sosyal medyada olay oldu!

Moda dünyasında tabuları yıkan ve kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham'ın ve eşinin Instagram hesabından yayınladığı pozlar olay oldu.

Ashley Graham kocasına üstsüz poz verdi! Sosyal medyada olay oldu!

Sık sık iddialı pozlar vererek ve takipçileri ile paylaşan Graham, eşi için soyundu ve objektif karşısına geçti.

Üstsüz pozlar veren ünlü modelin eşi ise bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ashley Graham kocasına üstsüz poz verdi! Sosyal medyada olay oldu!

2010 yılından beri yönetmen Justin Ervin ile evli olan ve zaman zaman iddialı fotoğraflarını yayınlayan model, geçtiğimiz günlerde de duş sonrasında çıplak bir şekilde selfie çekmiş ve bunu Instagram'da yayınlamıştı.

Ashley Graham kocasına üstsüz poz verdi! Sosyal medyada olay oldu!

Yaklaşık 12 milyon takipçisi olan 32 yaşındaki modele yorum ve beğeni yağdı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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