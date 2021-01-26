Aşı gönüllüsü olan Çağla Şıkel koronavirüse mi yakalandı?

Geçtiğimiz Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel'in oğlu Uzay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu haberin ardından Çağla Şıkel'in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Şıkel kısa süre önce gönüllü olduğunu duyurmuş ve "Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir" demişti.

FOX TV'de ekrana gelen 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu üstlenen Şıkel'in ilk etapta 15 gün programa çıkamayacağı öğrenilince test sonucunun pozitif çıktığı iddiası gündem oldu.

"SONUCUM NEGATİF"

Bu iddiaların ardından Coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.