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Aşı gönüllüsü olan Çağla Şıkel koronavirüse mi yakalandı?

Koronavirüs aşısı için gönüllü olan Çağla Şıkel'den herkesi şok eden bir son dakika haberi geldi. Ünlü sunucunun koronavirüse yakalandığı iddiası magazin gündemini salladı.

Aşı gönüllüsü olan Çağla Şıkel koronavirüse mi yakalandı?

Geçtiğimiz Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel'in oğlu Uzay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu haberin ardından Çağla Şıkel'in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Aşı gönüllüsü olan Çağla Şıkel koronavirüse mi yakalandı?

Şıkel kısa süre önce gönüllü olduğunu duyurmuş ve "Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir" demişti.

FOX TV'de ekrana gelen 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu üstlenen Şıkel'in ilk etapta 15 gün programa çıkamayacağı öğrenilince test sonucunun pozitif çıktığı iddiası gündem oldu.

Aşı gönüllüsü olan Çağla Şıkel koronavirüse mi yakalandı?

"SONUCUM NEGATİF"

Bu iddiaların ardından Coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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