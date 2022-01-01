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  3. Aşı için sıra bekleyememiş, doktoru darp etmişti! O saldırgan tutuklandı!

Aşı için sıra bekleyememiş, doktoru darp etmişti! O saldırgan tutuklandı!

Avcılar’da M.S.E isimli bir vatandaş, aşı sırasında sinirlerine hakim olamayıp hastane doktorunu darp etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o vatandaşın tutuklandığını sosyal medya hesabında duyurdu.

Olay, Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., isimli şahıs, anne ve babasını yanına alarak koronavirüs aşısı olmak istediğini sağlık merkezi doktoruna bildirdi. O esnada öğle molasında olduğunu söyleyen sağlık merkezi doktoru Velit Çelebi, yarım saat sonra molasının biteceğini ve aşı sırası beklemesi gerektiğini Mehmet Saib E. isimli vatandaşa söyledi. Doktorun verdiği yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., sinirine hakim olamayarak Dr. Çelebi'yi darp etti.

Aşı için sıra bekleyememiş, doktoru darp etmişti! O saldırgan tutuklandı!

FAHRETTİN KOCA BİLDİRDİ: TUTUKLANDI

Doktor Velit Çelebi'yi darp eden Mehmet Saib E. kısa süre içerisinde göz altına alındı ancak, bir süre sonra serbest bırakıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından saldırganın serbest bırakılmasından kısa bir süre sonra yeniden polis merkezine getirildiğini ve tutuklandığını duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında, "Avcılar’da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur." ifadelerini kullandı.

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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